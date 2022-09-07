Manisa Ahmetli'de Uğur Aslan coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü Konserleri kapsamında, Ahmetli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen Uğur Aslan, Ahmetli halkıyla buluştu.MANİSA (İGFA)- Ahmetli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğur Aslan konseri düzenlendi.

Ahmetli Stadı’nda düzenlenen konsere Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Çatıkkaş, Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılınç, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ahmetlili vatandaşlar katıldı. Konserin ilk bölümünün ardından sahneye davet edilen Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, müzisyen Uğur Aslan’a hediye takdiminde bulundu.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla konser düzenlenmesi için destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Hediye takdimi ve konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Ahmetli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı münasebetiyle gönderdiği mesaj, barkovizyon ekrandan vatandaşlara aktarıldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Uğur Aslan, konser boyunca söylediği eğlenceli şarkılar ve türkülerle Ahmetlililere unutulmaz bir akşam yaşattı.