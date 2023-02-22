Manisa afet bölgesindeki can dostlarını unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından intikal ettiği bölgede gerçekleştirilen çalışmalara desteğini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm ekipleriyle depremzedeler için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına da mama desteğinde bulunuyor.

Bu kapsamda yaşanan afet nedeniyle beslenme imkanları azalan sokaktaki can dostlarımız için muhtelif alanlara mama bırakılıyor.