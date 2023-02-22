Manisa afet bölgesinde var gücüyle çalışıyor

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremlerinin ardından ilk günden itibaren deprem bölgesinden ayrılmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş afet bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonu ile çalışmalara devam ediyor.MANİSA (İGFA) - 10 araç, 20 personel ile afet bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na destek veren Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen kırsal mahallelere malzeme dağıtımı yapıyor.

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaraların sarılması için el ele verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de afetin ilk gününden itibaren hızla bölgeye intikal ederek çalışmalara destek verdi.

Bölgede insani destekleri sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş afet bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonu ile kırsal mahallelerde de malzeme desteğinde bulunuyor. 10 araç ve 20 personel ile malzeme dağıtımına destek veren Büyükşehir Belediyesi, ekipleri yaraların sarılması için hummalı bir şekilde bölgede çalışıyor.