Manisa 30 bin zeytin toplama örtüsü dağıtıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20 dekar ve altı üretim yapan 7500 zeytin üreticisinin hasat sırasında ve sonrasında kullanacağı; kişi başı 4 adet 5x8 metre ölçülerindeki zeytin toplama örtülerinin dağıtımına Saruhanlı’da başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla uygulamaya koyduğu projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 20 dekar ve altı üretim yapan 7500 zeytin üreticisine yönelik olarak hazırlanan kişi başı 4 adet 5x8 metre ölçülerindeki zeytin toplama örtüleri yüzde 100 hibeli olarak dağıtılmaya başlandı. Saruhanlı ilçesinde başlayan zeytin örtüsü dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Siz değerli üreticilerimizle çeşitli dağıtım törenlerinde bir araya gelmiştik. Bugün de zeytin toplama örtüsü desteği için bir aradayız. Saruhanlı ilçemizde 1000 kişiye 4 bin adet örtü dağıtacağız. Kırsala, tarıma ve ziraata olan desteklerimiz devam ediyor. Geçen sene 70 milyon liralık bir destek paketimiz vardı. Bu sene Başkanımız Cengiz Ergün, 122 milyon liralık bir bütçe açıklamıştı. İlave projelerle bu rakam 150 milyon liraya ulaştı. 38 farklı proje ile üreticimizin yanında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Öztozlu’nun konuşmasının ardından Saruhanlılı 1000 üreticiye 4 bin adet yüzde 100 hibeli zeytin örtülerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Günün ikinci programında Gölmarmara İtfaiye Amirliğinde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 250 üreticiye 1000 adet zeytin toplama örtüsü dağıtıldı.