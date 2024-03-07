Manevi aylar ve suç arasındaki etkileşim

Ramazan ayında suç oranları yüzde 15 ile 20 arasında düşüş gösteriyorİSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Yeniterzi, manevi aylarda suça yönelimin azalması konusunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Emine Yeniterzi, araştırmaların yoksulluk ile suç oranı arasında doğrusal bir ilişki bulunduğunu gösterdiğini ifade ederek, “Dayanışma ve sosyal adalet, İslam dininin temel esaslarındandır ve dinimizin manevi kapsayıcılığı içinde sadece belirli aylar ve günler değil geleneğe sinmiş bir devamlılık esastır. Ancak Recep, Şaban ve tüm Müslümanları manevi huzura erdiren Ramazan ayı gerek bireysel gerek toplumsal anlamda farklı dinamikleri ile sosyal yaşamı olumlu yönde etkiler.” dedi.

“RAMAZAN, RAHMET VE MAĞFİRET AYIDIR. RAMAZAN, KUR’AN AYIDIR”

Ramazan ayına ilişkin de “Ramazan, rahmet ve mağfiret ayıdır. Ramazan, Kur’an ayıdır. Kadir gecesi yılın en faziletli gecesidir. Dolayısıyla bu ay Müslümanlar günlük rutinlerinde Kur’an okumaya daha çok önem verir, her gün mukabeleler yapılır, hatimler indirilir. Ramazan, oruç tutma ayıdır. Temel bir farz olarak Müslümanlar için yılda bir ayın oruçlu geçirilmesi demektir.” diyen Prof. Dr. Emine Yeniterzi, şunları da kaydetti:

“Ramazan gecelerinin önemli bir ibadeti de tercihen camilerde cemaatle kılınan teravih namazlarıdır. Ramazan, zekât ayıdır. Ramazan Bayramı’na kadar hali vakti yerinde olanların halk arasında fitre denilen fıtır sadakası vermesi de vaciptir. Dolayısıyla Ramazan özünde hem bireyin iç dünyasında derinleşmesini hem de sosyalleşmeyi destekleyen bir aydır. Ortak sofralarda iftarlar açılır, birlikte namazlar kılınır, Kur’an okunur, iftar sonrası birlikte sohbet edilip sosyal hayat yaşanır. Bu birlikteliğin getirdiği ahenk hem fiziksel hem de manevî anlamda sözlere sığmayan bir değeri yükseltir.”

Prof. Dr. Emine Yeniterzi, cezalar arttıkça suçun sıklığının azalmadığı konusunda yapılan çalışmaların, suç ile ceza arasındaki ilişkinin caydırıcı olmadığını gösterdiğini ifade ederek, “Elbette suç ve suçlu kavramları bireysel donanımdan uzakta değerlendirilemez. Ancak manevî aylarda suç ve suça eğilimin azalması yönünde beklenti temelsiz değildir. Ramazan ayı bunun en güzel örneğini verir. Geçmiş yıllarda suça eğilimin, Ramazan ayı boyunca yüzde 15 ile 20 arasında düşüş gösterdiği bilinmektedir.” dedi.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Ramazan'ın güzel ahlak ayı olduğunu belirterek, "Gerek maddi gerek manevi boyutta paylaşmayı, bir ve birlik olmayı öğretir. Halden anlamayı empatiyi, toleransı anlatır. Mevlana’nın; ‘Oruç der ki: Bu kendi helal malını yemiyor, bil ki artık harama el uzatmasına imkan yok. Zekat der ki; Kendi malını bile veriyor, artık başkasından nasıl çalar?’ sözlerinde belirtildiği gibi oruç ve zekat insanı manevi ve ahlaki yönden eğitir" diye konuştu.