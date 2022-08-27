Malazgirt Zaferi'nde 951’inci yıl dönümü coşkusu

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından da otağ kuruldu ve ziyaretçilere Trabzon’u simgeleyen çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinliklerin son gününe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi gösterildi.BİTLİS (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde ‘1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu alanda düzenlenen etkinliklere, Trabzon’un da aralarında olduğu birçok ilden katılım sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR’İN OTAĞI İLGİ GÖRDÜ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da etkinlikler kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kutlama alanına otağ kurdu. Trabzon’un sosyal ve kültürel yapısını yansıtan figürler ve el yapımı fındık ezmesinin yer aldığı Büyükşehir Belediyesine ait otağa ilgi büyüktü. Etkinliğe katılanlara Trabzon’u anlatan çeşitli hediyeler verildi.

ETKİNLİKLER ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Malazgirt Zaferi etkinlikleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi tarafından gerçekleştirilen gösteri ile başladı. Alanda bulunan yüzlerce kişinin ilgiyle izlediği gösterinin ardından otağ çadırı önünde protokol konuşmaları yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra hep birlikte alanda kurulan tematik çadırları ve geleneksel el sanatları atölyelerini gezdi. Etkinlikler kapsamında ayrıca kökbörü, atlı cirit gibi geleneksel sporlar ve atlı okçuluk gösterileri yapıldı. 3 gün süren etkinliklerde, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de aralarında bulunduğu 36 çadırı, farklı illerden çok sayıda kişi ziyaret etti.

ECDADIMIZIN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ

Etkinliklerin son gününe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alanda bulunanlar coşkuyla karşıladı. Haçlı seferleriyle oluk oluk kan döküldüğü çağlarda Ahlat’ın bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahlat asırlar boyunca Malazgirt'te açılan kapının muhafızı olmuştur. Nice büyüklerin bize mirası olan bu şehir Malazgirt gibi uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Ahlat'ı da yeniden imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

AHLAT VE MALAZGİRT GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE YARINIYLA TÜRKİYE'DİR

Gençlerin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe 2053 vizyonu umutlarının arttığını da dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazıları bu bozkıra neden yatırım yaptığımızı anlamıyor, anlamak istemiyor. Cumhurbaşkanı olarak, sorumluluğumuz ve mirasçısı olduğumuz medeniyetin kodları bunu gerektiriyor. Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt, Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunun tescilidir. Medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Yeni nesillere sahip oldukları değerlerin ve vatanın bedelini hatırlatacak bir semboldür. Bugün de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz aynı cesaretle, imanla mücadelesini yürütüyor. Kutlu bir mücadelede zaferin de muhakkak olduğuna inanıyoruz” dedi.