Malatyalı iş insanları 26 çocuğun kirvesi oldu

Malatyalı İş Adamları Derneği tarafından MİAD Konteyner Kentte Sünnet ve Çocuk Şenliği düzenledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da katıldığı Sünnet ve Çocuk Şenliği programında 26 çocuğun sünnet töreni gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - MİAD Konteyner Kentte düzenlenen Sünnet ve Çocuk Şenliği programında konuşan Malatyalı İş Adamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş, “Asrın felaketinde sizlerle beraber olmak, sizlerin yanında olmak, bizi hem duygulandırıyor, hem üzüyor hem de sevindiriyor. Bizleri birlik ve beraberlik içinde, devlet- millet el ele bu sorunları çözen ve bu sorunları çözmekte yardım eden sivil toplum örgütü olmayı, insan olmayı, o şehrin evladı olmayı bize nasip etsin. Biz her zaman Malatya'nın yanındayız. Yanında da olduk. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun burayı bize tahsis ettikten sonra altyapılarımızı yaptı. Çocuk parklarımızı, spor tesislerimizi ve en önemlisi sahamızı asfaltladılar. Sayın başkanım, şahsen biz İstanbul'daki Malatyalı iş adamları olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

MİAD tarafından düzenlenen programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MİAD Başkanı Yunus Akdaş ve yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Gürkan, “Merkezde 73 konteyner kentimiz var. İçinde bulunduğumuz konteyner kent de MİAD tarafından yapılmıştır. Bütün bu konteyner kentlerin 73'ünün de altyapısını, su, elektrik, kanalizasyon, drenaj, asfaltlama işlemleri de Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bugün burada MİAD tarafından güzel bir sünnet şöleni düzenlendi. Ben MİAD başkanımızın şahsında bütün MİAD üyelerini kutluyorum ve tebrik ediyorum" dedi.

Malatya'yı kendi küllerinden ayağa kaldıracaklarını belirten Başkan Gürkan, "Buna kimsenin kuşkusu olmasın ama bu sefer sağlam yapılacak, bizzat kontrol edilecek, her birimin yönetimi tarafından sıkı denetlenecek. Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğimiz sorunlarda şehrin yerinden dönüşümü noktasında düşüncemizi her platformda ve depremin ilk gününden beri ifade ettik. Ve bugün yerinde dönüşüm projesi onaylandı. İnşallah vatandaşlarımızın sağlık ve huzurla yeniden evlerine kavuşmaları için gayret göstereceğiz” diye konuştu.