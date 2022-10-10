Malatyalı dalgıçlar Antalya'da 'derin' eğitimde

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan su altı arama ve kurtarma birimi Antalya’nın Kaş ilçesinde derin dalış eğitimi gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Türkiye’nin köklü su altı arama ve kurtarma birimine sahip olan Malatya Büyükşehir Belediyesi hem il sınırları içerisinde hem de çevre illerde meydana gelen olaylara müdahale ediyor.

Kurulduğu günden buyana 414 olaya müdahale eden su altı arama ve kurtarma ekibi 2022 yılı içerisinde de 5 boğulma olayına müdahale etti.

İlimiz ve çevre illerde meydana gelen boğulma vakaları ile su kazalarına anında müdahale eden su altı arama ve kurtarma ekibi hem personel hem de araç gereç bakımından her geçen gün kendini güçlendirmeye de devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi su altı arama ve kurtarma ekibi sezon sonu olması nedeniyle eğitimlerine denizde devam ediyor. Antalya’nın Kaş İlçesinde 6 dalgıcın katılımıyla 5 gün süren dalış eğitiminde, dalgıçların derinlik testlerinin yanı sıra yön bulma, arama kurtarma teknikleri ile hızlı bot kullanma ve müdahale eğitimleri verildi. Dalgıçlar Aydın’ın Didim ilçesinde denizde ve görüşsüz sularda 10 günlük zor ve daha profesyonel bir eğitim alacaklar. Ayrıca su altı arama ve kurtarma ekibine yeni katılan 2 dalgıcın bir üst seviye olan yetişkin balıkadam olabilmeleri için uygulamalı eğitim ve sınavda eğitimler sonunda gerçekleştirilecek.

Antalya Kaş ilçesinde gerçekleştirilen derin dalış eğitimlerine kendisine bir dalgıç olan İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu da katıldı. İl dışında gerçekleştirilen eğitimler süresince olası olaylara anında müdahale edilebilmesi için 2 personel nöbetçi olarak Malatya’da bırakıldı.