Malatya’da 4.8 ve 4.5 şiddetinde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

MALATYA (İGFA) - AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 e 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 16.39 ve 16.56'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer: Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-08-12

Saat:16:39:16 TSİ

Enlem:38.312 N

Boylam:38.228 E

Derinlik:6.35 km