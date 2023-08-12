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Malatya’da 4.8 ve 4.5 şiddetinde deprem
YAŞAM 12.08.2023, 16:58
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
MALATYA (İGFA) - AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 e 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Saat 16.39 ve 16.56'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer: Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-12
Saat:16:39:16 TSİ
Enlem:38.312 N
Boylam:38.228 E
Derinlik:6.35 km
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. A.Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Antalyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Altay
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Gençlerbirliği
|0
|0
|9. Giresunspor
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kocaelispor
|0
|0
|12. Manisa FK
|0
|0
|13. Sakaryaspor
|0
|0
|14. Şanlıurfaspor
|0
|0
|15. Pendikspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. Keçiörengücü
|1
|0
|19. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. Crystal Palace
|1
|3
|5. Fulham
|1
|3
|6. Bournemouth
|1
|1
|7. West Ham United
|1
|1
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brentford
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Tottenham
|0
|0
|15. Wolves
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|1
|0
|17. Everton
|1
|0
|18. Sheffield United
|1
|0
|19. Luton Town
|1
|0
|20. Burnley
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|1
|3
|2. Valencia
|1
|3
|3. Real Sociedad
|1
|3
|4. Athletic Bilbao
|0
|0
|5. Atletico Madrid
|0
|0
|6. Barcelona
|0
|0
|7. Cadiz
|0
|0
|8. Celta Vigo
|0
|0
|9. Deportivo Alaves
|0
|0
|10. Getafe
|0
|0
|11. Granada
|0
|0
|12. Las Palmas
|0
|0
|13. Mallorca
|0
|0
|14. Osasuna
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Villarreal
|0
|0
|18. Sevilla
|1
|0
|19. Girona
|1
|0
|20. Almeria
|1
|0
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