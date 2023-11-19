Malatya'yı birlik-beraberlikle ayağa kaldıracağız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İş İnsanı Tahsin Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen İstişare Toplantısında siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın geleceğinin ortak akılla, istişare kültürü, birlik ve beraberlik ile inşa edileceğine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şehrimizin ayağa kalkmasının tek yolu birlik ve beraberliktir. Dirlik, düzen ve dayanışmadır” dedi.

İş İnsanı Tahsin Yılmaz, istişare toplantısına katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, “Malatya olarak birlik ve beraberliğimizle övünmek tabi hakkımızdır. Ben 11 ilden sorumluyum. 11 ili gezerken Malatya’mızda yapılan hizmetleri o zaman fark ediyorum. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı memnuniyetini dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, “Bizler depremin 2. günü binlerce aracımızı vatandaşlarımızı güvenli bölgelere tahliye etmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bize vermiş olduğu destekle, Malatya’da 120 bin kişiyi güvenli şehirlere taşıdık. Tabii arkamızda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız olmasaydı, bizler de bu işi başaramazdık. Türkiye genelinde birkaç hafta önce 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz bir şekilde taşınması durduruldu. Ama Malatya’da böyle bir durum söz konusu olmadı. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız hem vatandaşın tarafını tutarak hem de esnafımızın tarafını tutarak, Malatya’daki vatandaşımızın ve esnafımızın mağdur olmasına müsaade etmedi. Bu sadece bir örnektir. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’ın akademik çalışmalara da destek verdiğini belirten İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Hülya Berktaş Bingöl, “Sayın Başkanımız Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetleri anlattı ve bizler bu hizmetlere şahidiz. Bir akademisyen olarak eğitime verdiği desteklerde dolay da Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Birçok uluslararası akademik faaliyetleri Büyükşehir Belediyemiz ile düzenledik. Bu da Malatya’mız için çok önemli bir hizmettir. Bu şehirde yaşayan insanlar olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluk, görevleri yerine getirmeli ve geleceğimizin inşası için Selahattin Gürkan Başkanımızın arkasında durmak zorundayız. Başkanımız dik durursa, bu şehir dik durur. İstikbal için devamlılık şarttır. Biz Başkanımızın destekçisiyiz ve arkasındayız” açıklamalarında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın deprem süresinde yapmış olduğu çalışmalara değinen MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, “Malatya’mız bir deprem yaşadı. 6 Şubat’ta hepimiz yaralandık ama Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın önderliğinde kıymetli şehrimizi Malatya’mızı yaralarını sardık ve sarmaya da devam ediyoruz. Şehrimizin normalleşmesi adına gecesini gündüzüne eş eden, yoğun çalışmalar yürüten Malatya’mız için mücadele eden bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Malatya’yı 6 Şubat’tan bu yana ilmek ilmek dokuyarak, şehrimizin yaralarının sarılmasında büyük gayretler sarf ettiler. Biz 6 Şubat’ta sığınak olarak Büyükşehir Belediyemizin inşa etmiş oldukları semt konaklarını, itfaiye binasını kullandık. Yani deprem zamanı tabiri caizse Malatya’yı kucaklayan bir Büyükşehir Belediyesi vardı. Malatya son 5 yılda çok büyük hizmetlere şahit oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir sözü var, ‘Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri Malatya.’ Malatya’mız gerçekten de son 5 yılda destan yazdı. Bu destanın yazılmasında emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a şahsım temsil etmiş olduğum Milliyetçi Hareket Partisi ve tüm Malatyalılar adına teşekkür ederken, inşallah gelecek 5 yılda birlikte yürüyüp Malatya’yı mazisine layık istikbale taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de, tecrübesi ve ekibiyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın depremde gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirterek, "Belediye Başkanımız başta olmak üzere hep birlikte el ele vererek ortak akıl ile Malatya’mızı ayağa kaldıracağız” dedi.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez ise, “İstişare toplantıları 6 Şubat sonrasında çok kıymetli oldu. Malatya’nın ayağa kalkması ve daha iyi günlere gelmesi için birlikteliklerin şart olduğunu düşünüyorum. Bu birlikteliklerde eksikliklerimizi konuşacağız ve yolumuza devam edeceğiz. 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’mızın ayağa kalkmasında Bakanımızın, Belediye Başkanımızın, STK’larımızın kısaca hepimizin emekleri var. Bizlerde hukukun üstünlüğü ve adalet için sarf ettik. Memleketimizin ayağa kalkması için elinden geleni yapan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” kelimelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı yatırım ve hizmetlere değinen Başkan Gürkan, şehrin ayağa kalkmasının tek yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi.