Malatya Tecde trafiği rahatlayacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor. Her gün binlerce aracın kullandığı yolda kaldırım çalışmaları, bisiklet yolu, aydınlatma ve yeşil alan çalışmalarında sona gelindi.MALATYA (İGFA) - Yeşilyurt Eski Çırmıhtı üzerinden Gedik Mahallesini, Paşaköşkü ’ne bağlayacak olan yolda bulunan ve sahibi belli olamayan yaklaşık 85 mezarın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla kimlere ait olduğu tespit edildi. Mezarlardaki kişilerin yakınları ile görüşülerek, mezarların başka yere nakledilmesi sağlandı.

Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan aksın, Malatya’nın en önemli akslarından biri olduğunu ifade eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Hakan Demir, imar uygulamaları başlayınca bölgede önemli bir yapılaşma başladığını söyledi.

Demir, “Bilindiği üzere burası sonradan yerleşime açıldı. Eski haliyle bu yolun, bu trafiği kaldırması mümkün değildi. Biz burası ile ilgili projelerimiz yapmıştık. İnşaat ve yapılaşma çalışmalarının tamamlanmaya yakın olmasını bekledik. Burada kamulaştırma yapacağımız alanlar vardı. İmar uygulamaları ile boşaltılacak alanları boşalttık ve bu yolu fiziki olarak açmaya başladık. Bu yol Yeşilyurt Eski Çırmıhtı merkezimizi Gedik Mahallesi üzerinden Paşaköşkü’ne bağlıyor. Burayı şu anda 2 etaba bölmüş durumdayız. Gedik Mahallesinden, Altın Kayısı Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan yerin sağlı sollu kaldırımlarına başladık. Burada kaldırımla birlikte yürüyüş yolları, bisiklet yolları, aydınlatma aksları, yeşil alanlar, ağaçlandırma alanları oluşturuldu. Bunların çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmalarında yağmur suyu drenajları, kanalizasyon, içme suyu ihtiyaçları gibi yerler tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Tecde Mahallesi’nin ‘Asrın Felaketi’ diye nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Malatya’da az etkilenen bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken Demir, “Altın Kayısı Bulvarı ile İsmet Paşa Caddesi’nin kesiştiği noktada çok önemli bir doğalgaz deplasesi vardı. Çelik deplaseler yaparak bizim önümüzü açan Aksa Doğalgaz’a belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızın sonunda bu bölge hak ettiği değere kavuşacak. Burada yaşayan insanlarımızın evleri, iş yerleri değer kazanacak. 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkilerinin en az hissedildiği ve insanlarımızın hayatlarına devam ettiği bölgelerimizden biri. Buradaki çalışmaları bitirerek daha önceki mağduriyetlerinin de gidermiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Yol üzerinde bulanan mezarlıkların yola denk geldiğinive sahipsiz mezarlıklara dönüştüğünü söyleyen Yiğit, bu çalışmalarla birlikte mezarların başka yerlere nakledilerek kimlere ait olduğunun belirlendiğini söyledi. Yiğit, “Yaklaşık 150-200 yıllık mezarların kimlere ait olduğunun tespit edilmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan talimat vermiş ve yapılan araştırmalar sonucunda mezar sahiplerine ulaşılmıştı. Mezarlar bulundukları yerden dini vecibelere uygun bir şekilde kaldırılarak arka kısma nakledildi. Hatta mezarların kaybolduğu ve bu çalışmalar sayesinde ortaya çıktığı için bazı vatandaşlarımız bizlere teşekkür etti. Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın bu konuda ‘Çıkan her mezar tekrardan yapılsın’ talimatı vardı. 85 civarında mezar çıkartıldı. Hepsinin taş mozaik mezar taşı yapıldı ve hepsinin isimleri yazıldı. Mezar sahipleri ana, babasının mezarları kaybolduğu için dualarını meçhul bir şekilde okuduklarını ve bu sayede artık mezarlarının yerlerinin belli olduklarını söylediler. Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a da teşekkürlerini ilettiler” şeklinde konuştu.

Günlük binlerce aracın geçiş yaptığı aksın gecikmesinden dolayı vatandaşlardan helallik isteyen Yiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşaat çalışmalarından dolayı masraflarımız ikiye katlanmasın diye çalışmalarımızı biraz öteledik. Ancak çalışmalarımız şu an devam etmektedir. Çalışmalarımız bittiği zaman çok güzel yürüyüş alanları, bisiklet yolları, ağaçlandırmalarımız olacak. Aydınlatma direkleri yenilendi. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.”