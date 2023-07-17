Malatya Şire Pazarı'nda son rötuşlar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi (Şire Pazarı) projesinde sona gelindiğini ve altyapının tamamlandığı alanlarda da asfalt çalışmalarına başlandığını belirtti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde asfaltla çalışmalarına başladı.

7 tip modelden oluşan, satış dükkânlarının yanı sıra içerisinde konferans salonları, laboratuvarlar, simultane çeviri odaları, idari bina, toplantı ofisleri, emanet depoları, kayısı müzesi gibi sosyal anlamda da birçok bölümün yer aldığı, ülke ekonomisine ve Malatya’ya ciddi katma değer sağlayan kayısının değerini artıracak olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde sona gelindi.

Yapılan çalışmalar ve başlatılan yol asfaltlama çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, Malatya'nın her noktasında, 13 ilçesinde ve bütün mahallelerinde olduğu gibi şehir merkezimizdeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, Güldal Akşit Caddesi gibi birçok noktalarda asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde de son yaklaştık. Açılma aşamasına gelindi. Burada da alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmaları başladı. İnşallah en yakın zamanda hem Dünya Ticaret Merkezi’mizin etrafındaki ana yollarının asfaltlanması hem de iç yolların ilgili firma tarafından asfaltlanması ve kaplama malzemelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Bu çalışmaların kayıcısı esnafımıza ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.