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Malatya polisi okul hazırlığındaki öğrencileri sevindirdi
YAŞAM 09.09.2022, 09:17
Malatya’da polis ekipleri yaklaşan yeni öğretim yılı öncesinde okul hazırlığı yapan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.MALATYA (İGFA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan yeni öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı.
İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Malatya'da Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde okul hazırlığı yapan öğrencilere çanta ile kırtasiye malzemeleri hediye etti.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen kırtasiye malzemelerini teslim alan öğrenciler ise polis ekiplerine teşekkür etti.
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