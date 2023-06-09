Malatya'nın vizyon projesinde çalışmalar yoğunlaştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 300 bin metrekarelik alana yapılan 100. Yıl Kent Parkında çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle hayata geçen proje, Malatya’nın doğal peyzajını yansıtan huzurlu bir açık hava fikrinden yola çıkılarak, projelendirildi.

Ayrıca 100.Yıl Kent Parkında eko-eğlence, kültürel, sportif ve sosyal aktiveler ile eğitim, doğadan öğrenme, sağlıklı yaşam alanları gibi nezih ortamlar sağlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen yapılan 100.Yıl Kent Parkı, Malatya Büyükşehir Belediyesinin kendi imkânları ve kaynaklarıyla yapılıyor.

Büyükşehir'in ‘Yeşil Belediyecilik’ anlayışıyla hayata geçirmeyi planladığı ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü 100. Yıl Parkının,vatandaşı doğa ile buluşturan, aktif yaşam ve sosyalleşme gereksinimlerini karşılayan, gerektiğinde afet toplanma alanı olarak da kullanılabilen, Malatya’nın simgesel yeşil alanı olması amaçlanıyor.

Malatya’daki yeşil alanların artırılması noktasında hayata geçirilen projede büyüklü ve küçüklü olmak üzere yapraklı ağaçlar, ibreli ağaçlar, çalılar, otsu bitki/ prennial çiçekler, tıbbı ve aromatik bitkiler,sarmaşık bitkiler olmak üzere 250 bin adet bitki bulunuyor.

Bünyesinde yaklaşık 150 yapıyı barındıranve toplam proje alanının 300 bin metrekare olduğu 100. Yıl Parkı içerisinde bulunan mekânlar ve alanların bilgileri ise şu şekilde:

“Yeşil alan 170 bin metrekare, biyolojik gölet 20 bin 50 metrekare, bisiklet yolu 2 bin metre, yürüyüş yolu 3 bin 850 metrekare, çocuk oyun alanları 8 bin 500 metrekare, su deposu 2 adet 700 ton, restoran binası (belediyeye ait) bin 412 metrekare, idari bina 102 metrekare, permakültürbinası 388 metrekare, çocuk kulübü 188 metrekare, zabıta binası 176 metrekare, depo 164 metrekare, 3 adet WC 210 metrekare, 2 adet büfe 25 metrekare, sera alanı 163 metrekare, otopark (365 araç), kaykay parkı bin 780 metrekare, etkinlik alanı 3 bin 363 metrekare, renk ve koku bahçesi bin 32 metrekare, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi bin 63 metrekare, bitki tüneli 116 metre, gül bahçeleri 296 metrekare, lavanta aksı 602 metre, endemik bitkiler 533 metrekare.”