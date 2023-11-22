Malatya'nın süper hizmet masasından memnuniyet yüksek

Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası bünyesinde hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, vatandaşların istek ve talepleri ile ilgili çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, verdiği hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesi zemin katta hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, Ocak-Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 63 bin 65 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdi. Süper Hizmet Masası’na müracaat eden 63 bin 65 kişiden; 56 bin 17 kişiye danışma, bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmeti, 3 bin 66 kişiye sicil işlemleri, 2 bin 869 kişiye numarataj ve tahakkuk işlemleri, bin 113 kişiye ise dilekçe yazımı, istek, şikâyet ve yönlendirme hizmeti verildi.

Süper Hizmet Masası’na müracaat eden vatandaşların başvuruları %90 oranında çözüme kavuşturulurken, verilen hizmetlerden dolayı işlerinin kolay ve hızlı bir şekilde halledildiğini ifade eden vatandaşlar personelin güler yüzlü ve kaliteli hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.