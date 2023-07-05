Malatya'nın parklarında bakım ve onarım

Malatya'da park ve dinlenme alanlarında bulunan çadırların kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, parkların bakım ve onarımlarını aralıksız sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların barınmasını sağlamak amacıyla parklarda, dinlenme ve rekreasyon alanlarında kurulan çadırların kaldırılmasının ardındanbakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından park ve mesire alanlarına kurulan çadırlar, konteyner kentlerin hayata geçirilmesi ile birlikte kaldırılmaya başlandı. Çadırların kaldırılması ile birlikte parklardaki banklar, kamelyalar, çocuk oyun grupları, park elemanları ve elektrik aydınlatmaları elemanlarının tahrip olduğu ekipler, tarafından tespit edildi.

Yapılan tespit ve incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler,sorumluluk alanı içerisinde bulunan parklarda başlattıkları çalışmalar çerçevesinde zarar gören alanların onarılması, yenilenmesi, parkların eski haline getirilmesi için yoğun mesaiye başladı.Ayrıca Millet Bahçesinde çadırların kaldırılmasıyla birlikte zarar gören yeşil alan ve oturma gruplarının eski haline getirilmesi için de gerekli çalışmalar devam ediyor.