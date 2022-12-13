Malatya Melekbaba Semt Konağı'nda 'yerli malı' farkındalığı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Melekbaba Semt Konağı’nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Ülke genelinde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Melekbaba Semt Konağı’nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları, muhtarlar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yeli malının önemini belirten bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan, öğrencilerin ve çocuklarımızın yerli malı kullanma bilincini, öğretmenlerimizce onlara aşılanması çok önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Gürkan, bu organizasyonu yapan Semt Konağı’ndaki öğretmenlerimizi de tebrik ederken, minik öğrencilerle tek tek sohbet ederek günün anısına fotoğraf da çektirdi.