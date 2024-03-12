Malatya MASKİ'den dijital asistan

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 0 532 469 95 44numaralı WhatsappDijital Asistan Hattı’nı kurdu.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın önderliğinde vatandaş odaklı hizmetleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Özellikle teknolojiden yararlanılarak yeni hizmetleri hayata geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların arıza, öneri, şikayet ve taleplerini haftanın 7 günü 24 saat bildirme imkanı sağlayacak olan ve Alo 185 Çağrı Merkezi’ne destek olması amacıyla, ‘Whatsapp Dijital Asistan Hattı’nı kurdu.

Konu ile ilgi bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, amaçlarının teknolojiyi kullanarak vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamaları hayata geçirmek olduğunu söyledi. Mert, “Vatandaşlarımızla kurulan bu yeni iletişim köprüsü ile hızlı ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz. ‘Whatsapp Dijital Asistan Hattı’nın da Alo 185 Çağrı Merkezimiz gibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek.Uygulama ile fatura bilgileri sorgulama, arıza bildirimi, su kesintisi, talep ve istekler, abone güncelleme, şikayet kaydı oluşturma, icra işlemleri sorgulamasıyapılabilecek. Bu yeni uygulamamız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.