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Malatya Kuzey Kuşak Yolu'nu yeşillendiriyor

YAŞAM 24.12.2023, 14:21
Malatya Kuzey Kuşak Yolu'nu yeşillendiriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolu’nun kaldırımlarında ve orta refüjlerinde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor. Damlama sulama sisteminin döşendiği kaldırımlarda ve orta refüjde çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 25 bin adet bitki dikilmiş olacak.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Dairesi Başkanlığı tarafından, Kuzey Kuşak Yolu’nun estetik açıdan güzel bir görünüm kazanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kuzey Kuşak Yolu’nun yeşil bir görünüm kazanması için dekoratif özelliği olan çınar yapraklı akçaağaç ve oya ağacı türleri tercih edildi.

Kuzey Kuşak Yolu’nda yol çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçe İşletmeleri Şube Müdürü Ahmet Turan Özbeyyaptığı açıklamada, “Döşenen kaldırımlarla beraber bizim de peyzaj çalışmalarımız başlamış oldu. Kaldırımların her iki tarafında da sulama tesisatını döşemiş bulunuyoruz. Her 8 metreye 1 ağaç dikiyoruz. Damlama borusunu çıkarıp, düzenli bir şekilde suyun gelmesi için ara ara vanalar koyuyoruz. Kuzey Kuşak Yolu’nun her iki kaldırımına çınar yapraklı akçaağaç düşündük. Çok güzel ve dekoratif bir ağaç türüdür. Yol bitkisidir. Orta refüje ise dekoratif çiçekli oya ağacını kullandık. Oya ağacı yılın 7 ayı çiçekli olan bir ağaç türüdür. Bu ağaçlar Kuzey Kuşak Yolu’na güzel bir görünüm kazandıracak. Orta refüjün toprak olan kısmını da yer örtücü bitkilerle kapatıyoruz. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Kuzey Kuşak Yolu yemyeşil görünecek şekilde ağaçlandırılmış olacak. Bu ağaçlara otomatik sulama sistemi yapıldı. Hepsi damlama sulama şeklindedir. Suyu hem tasarruflu hem verimli kullanmak açısından bu tertibatımızı almış bulunmaktayız” diye konuştu.

Kuzey Kuşak Yolu’ndaki çalışmalar bittiğinde çok güzel bir görünüm kazanacağını belirten Özbey, “Kuzey Kuşak Yolu üzerinde 4 tane ana kavşağımız var. Kavşaklarda da düzenleme çalışmalarımız olacak. Toprak çekimi işlemini tamamladık, sulama ve düzenleme çalışmalarımız da olacak. Bitkilendirme konusunda gereken ne ise onu yapacağız. Gerekli önlemlerimizi almış bulunmaktayız. İşlemlerimiz tamamlandığında Kuzey Kuşak Yolu’nun kaldırımlarına 850 tane çınar yapraklı akçaağaç, orta refüje yaklaşık bin adet ibreli ve oya ağacı dikmiş olacağız. Orta refüje yer örtücü bitki olarak da 20 bin tane bitki dikmiş olacağız. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 25 bin adet bitki dikmiş olacağız. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’ın bizlere vermiş olduğu destekler ve direktifler bizleri motive ediyor. Birim olarak gelişmemizde emeği çoktur. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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