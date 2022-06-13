Malatya kültürü Etnospor'da tanıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 5’incisi Atatürk Havalimanında yapılan Dünyanın en büyük geleneksel spor festivali olan ‘Etnospor Kültür Festivali’ne katılarak Malatya’nın tarihi ve kültürel ögelerini ziyaretçilere tanıttı.MALATYA (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından bu yıl 9-12 Haziran tarihleri arasında 5’incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali kapsamında ‘Oba Alanı’nda çadır kuruldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel okçu, tesbih ustası olmak üzere 9 kişilik bir ekiple katılım sağladığı Etnospor Kültür Festivali’nde UNESCO Kalıcı Miras Listesine giren Arslantepe’de yapılan arkeolojik kazılarda çıkan mühürlerin replikalarıyla birlikte, anahtarlıkları gelen ziyaretçilere tanıttı.

Bu yıl 26 ülkeden katılımcının yer aldığı Etnospor Kültür Festivalinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda ayrıca yöresel tatlardan oluşan ikramlıklarda ziyaretçilere verildi.

Yöresel sanatlar, tesbih atölyeleri, ahşap yakma, karakalem çalışmaları, yöresel hediyelik ürünler, yöresel peynir, tandır, pestil, kayısı, üzüm, ceviz gibi ürünler misafirlere tanıtılıp ikram edilirken yöresel okçu kıyafetlerinin de tanıtımı yapıldı.