Malatya Kültür Mirası Okulu başlıyor

Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu tarafından “Malatya Kültür Mirası Okulu” 06 Ocak 2024 – Cumartesi günü saat 13.00’de Malatya Kent Konseyi’nde ilk dersine başlıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi binasında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Kültür Mirası Okulu bilgilendirme toplantısına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Ket Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Araştırmacı- Yazar Orhan Tuğrulca, İnönü Üniversitesi’nden Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Karagöz, Tarihçi Prof. Dr. Yahya Başkan, Tarihçi – Yazar Nezir Kızılkaya, Malatya Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi Başkanı Mehmet Karabay ve Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Cumali Aydoğan katıldı.

Bir yıl sürecek olan Malatya Kültür Mirası Okulu 6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacak ve 25 Haziran 2024 Cumartesi günü birinci dönem sona erecektir. 14 Eylül 2024 Cumartesi günü ikinci dönem başlayacak ve 7 Aralık 2024 Cumartesi günü proje tamamlanmış olacak.

Malatya Kent Konseyi’nde üç haftada bir yapılacak olan Malatya Kültür Mirası Okulu, alanında deneyimli akademisyenler ve araştırmacı hocalar eğitim verecek.

Malatya Kültür Mirası Okulu hakkında detaylı bilgiler veren Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Tarihçi Orhan Tuğrulca “Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu olarak, Malatya’nın tarihi ve kültürel birikimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2023 yılında Şubat depremi nedeniyle ara verdiğimiz “Malatya Kültür Mirası Okuluna” kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

6 Ocak 2024 tarihinde ilk oturumun başlayacağını söyleyen Tuğrulca, “Malatya Kültür Mirası Okulu” için başvuruları da bugün itibariyle almaya başlayacaklarını, Cumhuriyetimizin 100.yılını geride bırakırken Malatya ölçeğinde tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.