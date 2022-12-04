Malatya Kernek Külliyesi'nde okuma yazma kursu

Malatya'da Kernek Külliyesi’nde Okuma-Yazma Kursuna gelenler okuyup yazabilecekler.MALATYA (İGFA) - Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Sorumluluk projelerinden bir diğerini Kernek Külliyesinde hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Kernek Külliyesi’nde başlatılanOkuma-Yazma Kursuna ilgi her geçen gün artıyor.

Kernek Külliyesi’nde 24 Kasım 2022 Öğretmenler Günü’nde açılan okuma-yazma kursuna, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, kurs hizmetinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Okuma Yazma Kursiyerlerinin çok heyecanlı ve ilgili olduklarını söyleyen Kurs Öğretmeni Murat Danış, kursların iki gruptan oluştuğuna dikkati çekerek, "Birinci kademe okuma-yazma grubunun ilk basmağı. İkinci kademe ise Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilgiler derslerinden oluşuyor. Bu kursa gelenler ilkokul mezunu belgesini alıyorlar. Bu önemli bir durum. Çünkü ehliyet, evlat edinme ve projeler gibi birçok işlerde sunulan şartlardır. Yabancılar için de aynı zaman birinci kademe Türkçe kursları A1,A2,B1,B2,C statüsünde kursları veriyoruz. Kurslara katılım bayağı yoğun. Özellikle yabancılarda talep daha fazla. Daha önceki kursiyerlerimizden 84 yaşındaki bir teyzemize de okuma ve yazma öğrettik. Dolayısıyla öğrenmenin yaşı, sınırı yok” diye konuştu.

KURSİYERLERDEN BAŞKAN GÜRKAN’A TEŞEKKÜR

Okuma ve yazma kursuna katılan kursiyerlerden Fatma Ceyhan, kursa katılma amacının toplu taşıma ve hastane işlemleriyle birlikte evrak işlemlerini rahat bir şekilde yaparak hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Okuma ve yazma kursuna katılmasında annesinin çok büyük etkisi olduğunu söyleyen Saadet Apacık da,”Annemi hastanelere görürdüm. Doktor beni diğer bölümlere yönlendirdiğinde doktora okuma ve yazmam olmadığı için başaramayacağımı söyledim. Eve döndüğümüzde annem bana dedi ki ‘Kızım oku, öğren, cahil kalma. Sen her şeyi başarıyorsun bunun da başarırsın’ dedi. Annemi kısa bir süre sonra kaybettim. İnşallah okurum, hedefimize de kavuşuruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a bize bu kurs imkânını sunduğu için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.