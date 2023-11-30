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Malatya Kent Konseyi'nden sosyal gezilere devam

YAŞAM 30.11.2023, 09:21
Malatya Kent Konseyi'nden sosyal gezilere devam

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği, Malatya’nın sosyal ve kültürel geleceğine katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) -Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Gençlik Meclisi üyeleri ve Beş Şehir Beş Şair Programı kapsamında Malatya’da bulunan yazar ve şairleri için UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan ‘Arslantepe Höyüğü’ne gezi etkinliği düzenledi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri  Abdulkadir Artan ve Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Orhan Tuğrulca’nın rehberliğinde gerçekleştirilen program katılımcılar tarafından büyük bir beğeni aldı.Gezi programına Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ve Kadın Meclisi Üyeleri, Malatya Kent Konseyi Yazarlar ve Şairler Grup Temsilcisi Malatyalı Nilüfer Zontul Aktaş ve grup üyeleri, Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve Atatürk Kız Lisesi öğrencileri,Elazığlı Eğitimci Yazar Nazım Payam, Kahramanmaraşlı Yazar ve Şair İnci Okumuş, Hataylı Şair Eda Fırat, Adıyamanlı Şair Mehmet Tepe katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan TuğrulcaKültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli ve turist rehberi Bülent Korkmaz,  Arslantepe Höyüğü gezisine katılan katılımcılara Arslantepe tarihi hakkında bilgiler verdiler.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, “Şehir olarak Malatya burada kuruldu. Burada bir saray kuruldu ve bu saray dünyanın en eski kerpiç sarayıdır. Günümüzden yaklaşık 5500-5700 sene önce devlet doğdu. Dünyanın en eski olduğuna dair elimizde en eski kanıt olan yer burasıdır. İtalyan Arkeologlar yüzlerce binlerce mühür buldular. Bu mühürler bir devlet organizasyonu tarafından alışı ve verişi tarafından belgelerdir. Bu belgeler o kadar önemli ki, devlet tarafından ticaretin kontrol altına alındığını ispatlıyor. İşte bundan dolayı Malatya’mız UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasına layık görüldü” dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Personeli ve Turist Rehberi Bülent Korkmaz, “Arslantepe’de yaklaşık 7-8 bin sene önce burada yaşam başladı. Kerpiç yapılar 40-50 sene sonra farklı sebeplerle doğal afet, deprem, selve benzeri yıkıldıktan sonra insanlar yinede burayı terk etmeyerek yerleşimlere devam ettiler. Yer seviyesinden 30 metre yükselince kadar bu höyük oluştu. Bu höyüğün oluşmasının sebebi üzerine sürekli yapıların gelmesidir” dedi.

Malatya Kent Konseyi’nin düzenlemiş olduğu Arslantepe Höyüğü gezisine katılan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi üyeleri yazar ve şairler ve Atatürk Kız Lisesi öğrencileri “Arslantepe Höyüğü’nde eski yerleşim yerleri hakkında tarihi ve kültürel bilgi aldıklarını ifade ettiler. Bu anlamlı ve güzel geziden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Malatya Kent Konseyi’ne teşekkürlerini ifade ettiler.

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