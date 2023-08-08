Malatya Kent Konseyi'nden çocuklara kültür programı

Malatya İl Müftülüğü ve Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi işbirliğiyle yaz kuran kursu öğrencileri için Sanat Sokağı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatyalı çocuklar, Sanat Sokağı’nda bulunan Fotoğraf Müzesi, Malatya Kültür Evi’ni ziyaret edip, Sanat Merkezi’nde sinema filmi izlediler.

Düzenlenen programa Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Yeşilyurt İlçe Müftüsü Dr. Hüseyin Bayrak, Topsöğüt Ömer Arıkan Kuran Kursu, Kendirli Kuran Kursu, Özal Köyü Sıdıka Hanım Kız Kuran Kursu ve SamanköyKuran Kursu eğitmenleri ve öğrencileri katıldığı katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, İl Müftülüğü ile birlikte güzel bir programda bir araya geldiklerini belirterek, “Çocuklarımız için düzenlenen bu etkinlikten dolayı çok mutluoldum” dedi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Yaz Kuran Kursu etkinlikleri kapsamında bizleri bir araya getiren Malatya Kent Konseyimiz ve camilerimizde kuran kurslarımızda görev yapan hocalarımıza teşekkür ederiz. Kuran Kurslarında hocalarımızın sizlere vermiş olduğu eğitimler nihayete doğru devam etmektedir. Bu güzellikleri bizlere yaşatan ve şu hadisi şerifin muhatabı olan ‘Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğretenlerdir’ kurumlarımızın böyle güzel bir etkinlikte bir arada olması en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde ise, çocuklar için kültürel, sosyal, eğitim vb.alanlarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Başkan Güde, “Arkadaşlarımız ile güzel bir programda bir araya geldik. Önce sinema filmini hep birlikte izledikten sonra sanat sokağında kültür evi ve fotoğraf makinesi müzesini gezdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.