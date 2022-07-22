'Malatya Kayısı'sı için kilometrelerce pedal çevirdiler

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği işbirliğinde Malatya’nın tarihi ve kültürel mekânlarının tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla “Tarih ve Medeniyetin Kalbine Yolculuk Malatya Uluslararası Bisiklet Festivali” düzenlendi. Festivale; Almanya, Hollanda başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından yüzlerce bisiklet sever katıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında Beydağı Tabiat Parkı’nda kamp alanı oluşturan bisikletçileri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyarete bazı sivil toplum kuruluşları da katılım sağladı.

Küresel ısınma konusuna da değinen Gürkan, özellikle fosil yakıtları, çevresel etkilerini azaltmak ve buna katkı sağlayacak yeni ulaşım modellerinden birinin de bisiklet olduğunu vurgulayarak, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızı bisiklet ulaşımına teşvik etmek amacıyla gerek bisiklet yolları, gerekse de belirli merkezlerdeki kurmuş olduğumuz bisiklet istasyonları ile hem hizmet üretiyoruz hem de bu konu ile ilgili bir farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, gelen misafirleri Malatya’nın tarihi ve kültürel değerleri ile buluşturmak üzere bir festival düzenlediklerini, bu kapsamda Malatya’mızın kadim tarihini Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen konuklarımıza aktarmak istediklerini söyleyerek bisiklet festivalinin de buna vesile olduğunu belirtti.

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Ekici, uluslararası bir festivalin hayata geçirilmesi konusunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibinin büyük destekleri olduğunu söyleyerek gelecek yıl festival kapsamını daha da genişletmek istediklerini vurguladı.

İl dışından gelen misafirler Malatyalıların göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek destek olan herkese teşekkür ettiler. Programın sonunda Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan bisiklet severlere kayısı ikram etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanatçıları tarafından ise minik bir konser düzenlendi.

Festival programın ilk gününde bisiklet severler Arslantepe ve Battalgazi’deki tarihi ve kültürel mekanları Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan’ın rehberliğinde gezerek Malatya’nın tarihi hakkında bilgi sahibi oldular.

Kayısı Festivali kapsamında ilimize gelen Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve yanında bulunan heyet ile birlikte bisiklet severleri ziyaret ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektiler.