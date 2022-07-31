Malatya İtfaiyesi yangınlara karşı uyardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sıcaklıkların artmasıyla birlikte oluşan yangınlardan dolayı vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.MALATYA (İGFA) - Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklardan dolayı oluşan ot ve örtü yangınları konusunda İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından uyarı yapıldı.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, “ İçinde bulunduğumuz hafta boyunca sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Bu da örtü yangınlarında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Rüzgârın etkisiyle de yangın sayılarında ciddi oranda artış yaşanmakta. Güneş ışınları, kuru otların tutuşmasını kolaylaştırmaktadır, ayrıca araç içerisinden atılan sönmemiş sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam şişe atıkları insan eliyle yangın çıkaran sebepler arasındadır. Bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas davranmaları ve hızlı müdahalenin olabilmesi ve yangının büyümeden kontrol altına alınması için 112 acil çağrı merkezine bildirmeleri önem arz etmektedir. Küçük kıvılcımlar yılların emeğini küle çevirmesine toplum olarak izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.

İtfaiye Daire Başkanlığı olarak sadece yangınlara değil, meydana gelen kazalara da kurtarma ekiplerinin anında müdahale ettiğini dile getirten Katipoğlu, “ Tabi yangınların yanı sıra trafik kazaları gibi diğer kurtarma olaylarına da devam etmekteyiz. Cumartesi ve Pazar günü 20 yangın, 3 Trafik Kazası ve 4 kurtarma olayı olmuştur. Ekiplerimiz yaşanan olaylara anında müdahale etmiştir. Bizler Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi olarak 7/24, 19 farklı noktada görev yapmaktayız. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak yaşanan yoğunluktan dolayı ve yangınların hemen hemen aynı saatte başladığından istirahat halinde olan çalışma arkadaşlarımızı da göreve çağırdık. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.