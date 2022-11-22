Malatya İtfaiyesi üniversiteli öğrencilere mesleği anlattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 'Belediye Hizmetleri' konulu derste 'itfaiyecilik' anlatıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 2022 yılı eğitim programları hızla devam ederken, Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı kapsamında Belediye Hizmetleri adlı dersine katılan Büyükşehir İtfaiye Ekipleri öğrencilere teorik eğitim verdiler.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’nun eğitim ve hizmetleri anlattığı derse çok sayıda öğrenci ve sorumlu öğretim görevlileri de katılım sağladı.

2022 yılında birçok okulda, kurum ve kuruluşlarda eğitim verdiklerini belirten Katipoğlu, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Turgut Özal Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı kapsamında öğrencilere itfaiye hizmetlerini tanıtarak başlayan Katipoğlu, “İtfaiye 7/24 esasıyla çalışır. İtfaiye hayatın her alanında var. Çok kutsal bir meslek icra ediyoruz. Malatya İtfaiye teşkilatı çok güçlü bir teşkilattır. Hem personellerimiz hem de araç-gereç anlamında bölgede de çok güçlü bir teşkilattır. Çalışma arkadaşlarımız alanlarında çok iyiler. Büyükşehir İtfaiye teşkilatı olarak yıllık olaya çıkışımız 7 bin civarındadır” dedi. İtfaiye teşkilatının Yangın, sel, deprem, kurtarma, su taşkınları ve diğer olaylara da müdahale ettiklerini anlatan Katipoğlu, yerel yönetimler bölümünün önemine de değindi.

Derste Katipoğlu öğrencilerinin sorularını da cevapladı.