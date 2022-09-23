Malatya İstanbul'da tanıtılıyor

5. Geleneksel İstanbul’da Malatya Tanıtım Günlerinin resmi açılışı yapıldıMALATYA (İGFA) - 5. Geleneksel İstanbul’da Malatya Tanıtım Günlerinin resmi açılışı, 22 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul Yenikapı’da düzenlenen törenle start aldı.

Malatya tanıtım günlerinin açılış programına, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları,Siyasi Parti temsilcileri, MASTÖB ve MAKON üyeleri, STK’lar, Federasyonlar, Dernekler, Muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 22-25 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliğinin açılışına katılarak İstanbul’da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi.

25 Eylül tarihine kadar sürecek olan etkinlik kapsamında Malatya’nın tarihi ve kültürü başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürün misafirlere tanıtılacak.

İmparatorluklara başkentlik yapmış önemli bir şehirde bulunduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın medeniyetin başladığı yer olduğunu belirterek, "Dünya’da ilk devletin kurulduğu yer Malatya’dır. İnsanlık tarihinde bu kadar önemli olan bu şehirde yaşamak bizim için bir şereftir aynı zamanda bir vebaldir. Bu şehirde yaşayan ve halkın teveccühü ile yerel yönetici olarak bu şehre hizmet destanı yazmak zorundayız. İmparatorluklara başkentlik yapmış bir yerde Malatya tanıtım günlerini icra etmek biz Malatyalılar içinde bir onurdur" dedi.

Başkan Gürkan, Malatya Tanıtım Günleri'nin bir hemşeri buluşmasının ötesinde şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik yönden tanıtılması için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Malatya Valisi Hususi Şahin'in de hazır bulunduğu buluşmada daha sonra katılımcılar tarafından ‘Arslantepe’den Yeditepe’ye Malatya Tanıtım Günleri’ temasıyla İstanbul Yenikapı’da açılan stantlar gezilerek İstanbul’da yaşayan Malatyalılar ile bir araya gelindi.