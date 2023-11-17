Malatya ile Kızılay arasında iş birliği protokolü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 Şubat tarihinde vuku bulan depremlerin yaralarının sarılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması noktasında Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile işbirliği protokolü imzaladı.MALATYA (İGFA) - İmzalanan işbirliği protokolü ile Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan Yemek Fabrikasında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yaparak dağıtımınıgerçekleştirecek.

Kızılay ile gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreni sırasında konuşanMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kızılay Genel Müdürümüzü şehrimizde ve Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Kızılay ile Büyükşehir Belediyemiz güzel işlere imza attı. Özellikle şehrimizin doğusunda ölü yatırım hüviyetinde olan Vagon Fabrikası’nı, dönemin Kızılay Genel Müdürü ve hükümetimizle yapılan muhacereler çerçevesinde Vagon Fabrikası’nın, Kızılay’a devri yapıldı ve ölü yatırım olarak adlandırılan yer, aktif hale geldi. Bu durumda Malatya’mız için büyük bir kazanım oldu.

Özellikle deprem süreci içerisinde Kızılay’ımızla ortak çalışmalara imza attık. Vatandaşımızın aç ve açıkta bırakılmaması noktasında yoğun bir çalışma örneği gösterdik. Vatandaşlarımızın yeme, içme, barınma, giysi gibi ihtiyaçlarının karşılanması için büyük gayretler gösterildi.

Vatandaşlarımızın bir bölümü konteyner kentlerde kalıyor. Konteyner kentlerimizdeki yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve hastalarımıza halen sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bundan sonraki süreçte de Kızılay Genel Müdürümüz ile yapacağımız protokol muhaceresi içerisinde Ekmek ve Yemek Fabrikamızda günde 1000 kişiye yemek çıkararak, ihtiyaç sahiplerine aş olarak dağıtılması planlandı ve protokolü imzalandı. Yani günde 1000 vatandaşımıza günlük sıcak yemeklerini ve içeceklerini ulaştıracağız. Ayrıca ihtiyaca binaen bu rakam artacak ve Ramazan ayında bu rakam 3-5 katına tekabül edecek.

6 Şubat’ta vuku bulan depremin yaralarının sarılması noktasında gerek Kızılay’ımız gerek AFAD’ımız gerekse de diğer kamu ve kuruluşlarımız olsun, hep birlikte el ele vererek bu yaraları saracağız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak vatandaşların sıkıntılarını giderdiklerini ifade eden Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise, “Malatya’mız çok büyük bir afet yaşadı, çok büyük sıkıntı yaşadı. Malatya gücü ve kuvveti ile bunun altından kalkmayı başardı. İnşallah daha da iyi olacak. Kızılay Malatya Şubesi eski şubelerimizden biri. 1911 yılında kurulmuş bir şube. Kurulduğu tarihten itibaren Malatya’daki sıkıntıları göğüslemiş, çalışmış ve emek vermiş. Malatya’nın hemşehrisi olan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan hocadan Malatya ile ilgili şöyle bir övgü işitmiştim. Hocam nerelisiniz, dediğimde ‘Türkiye’nin dört-dörtlük şehrinden’ demişti. Malatya gayretiyle, çabasıyla depremde dört dörtlük bir hizmete imza attı. Belediyemizle ve diğer kurumlarımızla beslenme hizmeti noktasında birlikte çalıştık, gayret sarf ettik ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Barınmayla alakalı Sayın Başkanımız ifade etti, burada büyük bir fabrikamız var üretimler yaptı. Hem Malatya’ya hem de diğer şehirlere konteyner gönderildi. Kapasitesini daha da artıracak. Malatya’mıza güzel bir hizmet olan Aş Evinin protokolle Belediye Başkanımız bize tahsis ediyorlar. İlk etapta günlük 1000 kişiye yemek çıkaracağız. Bağışçılarımızın destek ve gayretleriyle daha da artacaktır. Amaç muhtaca ulaşmak, muhtacın yüzünü güldürmektir. Belediyemizin koordinasyonu, dayanışması bizim için çok kıymetli. Koordineli bir şekilde Malatya’daki sıkıntılı ve muhtaç durumda olan insanlara ulaşılması hem Malatyalı için hem ülkemiz için çok kıymetli bir çalışmadır. Bu çalışmaları artırmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Malatyalı iş adamlarına Kızılay’a sürekli destek oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.