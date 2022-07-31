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Malatya Doğanşehir'de türkü şöleni

YAŞAM 31.07.2022, 11:56
Malatya Doğanşehir'de türkü şöleni

Malatya Doğanşehir Belediyesi'nin Vahap Küçük Meydanında düzenlemiş olduğu"Doğanşehir Türkü Şöleni" Türk Halk Müziği Konseri yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediyesi'nin "Doğanşehir Türkü Şöleni" sloganıyla Yerel ve Ulusal Sanatçıların Sahne aldığı Malatya Halk Oyunları Ekibi , Kazakistan ve Kırgızistan'dan Gelen Sanatçılar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatarak, yoğun bir katılımla izleyenlere adeta Türkü Şöleni sundu.

Düzenlenen “Doğanşehir Türkü Şöleni” programına çok  sayıda Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, İlçe Belediye Başkan ve Yöneticileri,Siyasi Parti Temsilcileri ve çok sayıda  vatandaş  katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, organizasyonun yapılma  kararı anlık  olduğunu belirterek, "Almanya'da  yaşayan hemşehrimiz THM Sanatçısı Fehmi Günaydın'ın  ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Hamit Özpolat'ın bu  programın yapılmasında  büyük emeği oldu. Sanatçımız Fehmi Günaydın bana Almanya'dan Malatya'ya Doğanşehir'e  geliyorum. Gelmişken bir Türk Halk Müziği  konseri düzenliyelim dedi. Ardından Hamit Özpolat iseTÜRKSOY'un Kazak ve Kırgız ekipleri  burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Beyin misafirleri Başkanımın  oluruyla  ekibimizi  sizin  oraya gönderelim  demesiyle  süreç  bu  şekilde  başladı  ve  2  gün  içinde  bu  organizasyonu  yaptık " diye konuştu.

Programda yerel  ve ulusal sanatçıların seslendirdiği Polat  ve Malatya Türküleri izleyenleri  mest etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY  Kırgızıstan'dan  gelen  sanatçılar  ve  halk oyunları  ekipleri Kırgız  kültürünü  yansıtan  bir  sahne  şovu  gerçekleştirdi. 

Kazakistan'lı  sanatçıların seslendirdiği Türk Dünyası Türküleri büyük  beğeni  topladı. Kazak  sanatçının seslendirdiği DOMBRA eseri ayakta alkışlanarak  sanatçılara  ikinci  kez  okutturuldu.

Programda  Doğanşehir Belediye Başkanı DuraliZelyurt tarafından emeği  geçenlere plaket  ve  çeşitli  hediyeler takdim edildi.

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