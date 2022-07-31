Malatya Doğanşehir'de türkü şöleni

Malatya Doğanşehir Belediyesi'nin Vahap Küçük Meydanında düzenlemiş olduğu"Doğanşehir Türkü Şöleni" Türk Halk Müziği Konseri yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediyesi'nin "Doğanşehir Türkü Şöleni" sloganıyla Yerel ve Ulusal Sanatçıların Sahne aldığı Malatya Halk Oyunları Ekibi , Kazakistan ve Kırgızistan'dan Gelen Sanatçılar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatarak, yoğun bir katılımla izleyenlere adeta Türkü Şöleni sundu.

Düzenlenen “Doğanşehir Türkü Şöleni” programına çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, İlçe Belediye Başkan ve Yöneticileri,Siyasi Parti Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, organizasyonun yapılma kararı anlık olduğunu belirterek, "Almanya'da yaşayan hemşehrimiz THM Sanatçısı Fehmi Günaydın'ın ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Hamit Özpolat'ın bu programın yapılmasında büyük emeği oldu. Sanatçımız Fehmi Günaydın bana Almanya'dan Malatya'ya Doğanşehir'e geliyorum. Gelmişken bir Türk Halk Müziği konseri düzenliyelim dedi. Ardından Hamit Özpolat iseTÜRKSOY'un Kazak ve Kırgız ekipleri burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Beyin misafirleri Başkanımın oluruyla ekibimizi sizin oraya gönderelim demesiyle süreç bu şekilde başladı ve 2 gün içinde bu organizasyonu yaptık " diye konuştu.

Programda yerel ve ulusal sanatçıların seslendirdiği Polat ve Malatya Türküleri izleyenleri mest etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Kırgızıstan'dan gelen sanatçılar ve halk oyunları ekipleri Kırgız kültürünü yansıtan bir sahne şovu gerçekleştirdi.

Kazakistan'lı sanatçıların seslendirdiği Türk Dünyası Türküleri büyük beğeni topladı. Kazak sanatçının seslendirdiği DOMBRA eseri ayakta alkışlanarak sanatçılara ikinci kez okutturuldu.

Programda Doğanşehir Belediye Başkanı DuraliZelyurt tarafından emeği geçenlere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.