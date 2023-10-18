Malatya Doğanşehir Çarşısı'nı 'Emlak Konut' yapacak

Malatya’da, Kahramanmaraş depremlerinde en çok etkilenen ilçe olan Doğanşehir’de Emlak Konut Çarşı için sondaj çalışmasına başladı.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinde sonra deprem bölgelerinde birçok yerin yeniden inşasını Emlak Konut almıştı. Emlak Konut Depremde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir’in çarşısı içinilk sondaj çalışmalarına başladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; “Ya Allah Ya Bismillah” diyerek Emlak Konut’un ilçeye giriş yaptığını duyurdu.

SUR İÇİNE ANLAMLI DOKUNUŞU

Belediye Başkanı Durali Zelyurt; “İlçe merkezinde, sur alanı içinde kalan ve depremde yıkılan çarşı alanı, Emlak Konut tarafından yeniden planlanıp, çarşı ve üstü konut olmak üzere, Yapı rezerv alanı ilan edilmiş ve 11 değişik noktada yapılmak üzere sondaj çalışmaları başlamıştır.6 Şubat depreminden sonra tamamen yıkılan esnaf çarşımızın bulunduğu sur içi 112 hektarlık alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı rezerv alanı ilan edilmiş bu yapı rezerv alanından sonra çarşı yapımı için sondaj çalışmaları başlamış olup bu esnaf çarşının sondaj çalışmalarına müteakip 11 değişik noktada çalışma yapılacak sondajlar alındıktan sonra inşallah ilk temeller atılacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.