Malatya'dan özel masa takvimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın değerlerinin yer aldığı, tarihi, kültürü, gelenek ve göreneklerin içeriğinde bulunduğu 2024 yılına özel masa takvimi yapıldı.MALATYA (İGFA) - Özel olarak tasarlanan masa takviminde Malatya’nın vefat eden ve yaşayan değerlerinin yanı sıra, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, Malatya mutfağı, türküleri, gelenek ve görenekleri yer alıyor.

Özel tasarlanan takvim, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlara, bakan yardımcılarına, milletvekillerine, il valililerine ve büyükşehir ileil belediye başkanlarına, Malatyalı bürokratlara, Malatyalı iş insanı ve sanatçılara, hemşeri derneklerine, STK’lara, Malatya ilçe kaymakam ve belediye başkanlarına, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, muhtarlarave basın mensuplarına gönderiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 yılı takviminde Malatya’nınyaşayan ve vefat eden değerlerinin yanında, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, gülen yüzleri ile gelenek ve göreneklerine yer verildi.