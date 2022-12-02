Malatya'dan 3 Aralık'a özel ziyaretler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler ve etkinlikler düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Engellilerin toplumsal yaşamda diğer bireylerle eşit katılım sağlayabilmelerine dikkat çekilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dernekler ve aileler ziyaret edilirken ayrıca okullarda farkındalık seminerleri verildi.

Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül ve şube müdürleri, Selam Engelliler Derneği Başkanı Eyüp Erdem, Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, Yeşilyurt Engellileri Koruma ve Destekleme Derneği Başkanı Adnan Pekmezci, 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Naile Altuntaş, Görme Engelliler Gençlik Spor Derneği Başkanı Levent Çelik ve Aktivist Yazar Ali Haydar Koyun’u ziyaret ettiler.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren dernek başkanları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a engelli bireyler için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerde açıklamalarda bulunan Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül,“3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü münasebetiyle derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Dernek başkanlarımızla istişarelerde bulunduk. Engellilerimiz için yaptığımız yardımları, destekleri ve hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarımızı istişare ettik. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerimizin sosyal hayata entegrasyonunu sağlama adına kurslar açıyoruz. Yüzme havuzumuz var. Araçlarımızla sağlık ve sosyal hayatlarındaki işlerinde kendilerine yardımcı oluyoruz. Dernek başkanlarından sürekli destek görüyoruz. Fikirlerini bizlerle paylaşıyorlar ve bizlerde bunları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu noktada Malatya’daki engelli vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerde bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Engellileri Koruma ve Destekleme Derneği Başkanı Adnan Pekmezci ise, “Büyükşehir Belediyemize bizi unutmadıkları için teşekkür ediyoruz. Selahattin Gürkan Başkanımız engellilerin devamlı yanında, bunu biliyoruz. Bizleri ziyaret etmelerinden çok memnun olduk. Engelliler duygusal insanlardır ve bizlerin ziyaret edilmesi moral oluyor. Selahattin Gürkan Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü münasebetiyle Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından AspuzuAnaokulu’nda Ramazan Çulhan ve Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi’nde Aktivist Yazar Ali Haydar Koyun tarafından farkındalık semineri verildi.