Malatya'da 'yerli üretme' vurgusu

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi 12-18 Aralık “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” nedeniyle yerli ürün tüketiminin, yerli üretmeninin önemine dikkat çekmek amacıyla bir program düzenledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programaGenel Sekreter Avukat Abdulkadir Artan, Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, yerli malına dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Kendi ürünlerimizi ülkemizde üretilerek sahip çıkmamız üzerine yerli malı gününü kutluyoruz” dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan ise, "Siz yerli ve milli olun, ana dilimiz gibi olsun hayatımızın her alanı, ürettiklerimizi tüketelim, çocuklarımıza torunlarımıza bunu aşılayalım aksi takdirde bağımsızlıktan bahsetmemiz mümkün değildir” dedi.