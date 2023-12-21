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Malatya'da yeni yollar şehri ihya edecek

YAŞAM 21.12.2023, 13:27
Malatya'da yeni yollar şehri ihya edecek

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesindeki trafik akışını rahatlatmak adına yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Anayurt Bulvarı, Kuzey Kuşak Yolu, Kuzey Çevre Yolu ve ana arterle birlikte 4 arter bu bölgede olacak” dedi.MALATYA (İGFA) - 2019 yılında göreve geldiklerinde Malatya’nın en büyük sorununun trafik sorunu olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,  Malatya’da yapılan yol çalışmalarının ardından, Malatya’nın yeniden inşa edilmesinin çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, İstasyon Caddesi’ndeki 25 metrelik yol çalışmasının asfalt serimi ile tamamlanacağını belirterek, “5 yıllık dönem içerisinde Anayurt Bulvarı’nın bağlantı yollarındaki çalışmaları tamamladık. İtfaiye Dairesi Başkanlığının ön tarafındaki yol tek gidişi, tek gelişi olan bir yoldu. Şu an 3 gidişi 3 gelişi olan bir yol haline geldi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden dolayı, İstasyon Caddesinde trafik yoğunluğu oluşuyordu. Sayın Başkanımızın talimatıyla bu yol, yaklaşık 3 yıl önce projelendirilmeye başlandı. Hafta sonuna kadar asfalt serimi yapılarak,25 metrelik yoldaki çalışmamızı tamamlayacağız. İstasyon Caddesi’ndeki döner kavşaktaki çalışmalarımız da tamamlanınca, bölgede trafik sorunu kalmayacak ve burada çok ciddi bir aks tamamlanmış olacak” dedi.

Malatya’nın trafik sorununu çözmek adına kuşak yolları ve bulvar açma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Yol medeniyettir’ diyor. Hakikaten de yol medeniyettir. Malatya tek aks üzerine hapsedilmiş ve trafik sorunu en üst seviyeye ulaşmıştı.Hem güvenli seyahat etme anlamında hem emniyet anlamında hem de zamanında ilgili yere ulaşma anlamında çok büyük sıkıntılar yaşanılıyordu. 2019 yılında göreve geldiğimizde Malatya’nın en önemli sorunu, trafik sorunuydu. Biz bu trafik sorununun çözülmesi noktasında Kuzey Çevre Yolu, Kuzey Kuşak Yolu, Anayurt Bulvarı, Güney Kuşak Yolu, Alp Er Tunga Bulvarı, Danişment Gazi Bulvarı ve Güldal Akşit Bulvarı’nın planlamalarını yaptık. Malatya tarihinin çok daha ötesinde yeni yollar ihdas ettik. Kuzey Kuşak Yolu bitmek üzere ve trafiğe açıldı. Elazığ’dan çıkan bir vatandaşımız, Sivas yoluna oradan da Kayseri yoluna rahatlıkla ulaşabilecek imkânlara kavuşturuldu. Bir de ana akslara alternatif yollar yapmamız gerekiyordu. Güney Kuşak Yolu, Alp Er Tunga Bulvarı ve Danişment Gazi Bulvarı gibi. Anayurt Bulvarı’nı hemen faaliyete geçirdik. Sivas yoluna ve Kuzey Kuşak Yoluna bağlanarak, şehirlerarası yol gibi kullanılabilecek ana arterlere alternatif olabilecek bir yol çalışması. Bu çalışmaları çok önceden başlattık” şeklinde konuştu.

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