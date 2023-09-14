Malatya'da 'yalnız değilsin'de çocuk güvenliği konuşuldu

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve İsviçre Büyükelçiliği işbirliğiyle yürütülen “Yalnız Değilsin Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi’nde düzenlenen programda çocuk hakları ile ilgili bilgilendirme ve akabinde yapılan kukla gösterisi ile projenin bir diğer çalışması tamamlanmış oldu.

Program öncesi katılımcılara Malatya Kent Konseyi ve Yalnız Değilsin Biz Bir Aileyiz projesi hakkında bilgiler veren Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, “Malatya Kent Konseyi’nin asli amacı kentin sakini ve sahibi olan sizlerin kent yönetimine dâhil olabilmesidir. Bu bağlamda toplumun her kesimine yönelik faaliyetler yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Toplum Destekli Polis Memuru Sait Bozkurt, çocuklara genel güvenlik tedbirleri kapsamında bilgilendirme yaparken, yabancı şahısların arabalarına binmeme konusunda çocukların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi konulara değinen Toplum Destekli Polis Memuru Mesut Ekici, “Yapmış olduğumuz paylaşımlara çok dikkat etmeliyiz. Kişisel bilgilerimizi kimseyle paylaşmayalım. Özellikle ailecek evde olmadığımız anlarımızı sosyal medyadan paylaşmamız hırsızlar için bir fırsat anlamına gelmektedir” dedi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının sonunda çocuklara Tiyatro Sanatçısı Mehmet Ali Karataş tarafından kukla gösterimi düzenlendi. Mutlu bir gün geçiren çocuklara program sonunda Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar tarafından proje kapsamında hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Program sonunda çocuklar bu çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya Kent Konseyi’ne teşekkür ettiler.