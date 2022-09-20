Malatya'da tarihin dokusunda 30 kreasyon sergilendi

Malatya'da 30 kreasyondan oluşan 'Tarihin dokusunda Arslantepe 4' defilesi sergilendi.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın fethinin 921. yıldönümü ve Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşması kapsamında ‘Tarihin Dokusunda Arslantepe 4 Defilesi’ Kongre ve Fuar Merkezinde görkemli bir programla yapıldı.

Moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz’ın eşliğinde ‘Tarihin Dokusunda Arslantepe 4 Defilesi’nde 10 modelin yer alırken, 30 kreasyondan oluşan eserler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz, her yapılan koleksiyonda daha inovatif ürünler kullanmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Son koleksiyonumuzda da başkan bey sürdürülebilirlik konusunda oldukça hassas. Geri dönüştürülmüş elyaflar, geri dönüştürülmüş aksesuarlar, geri dönüştürülmüş malzemeler genel itibariyle kullanıldı. Bu da aslında daha kıymetli bir hale geldi. Hem daha önce kullanılmış ürünleri doğaya zarar vermemesi için yeniden değerlendiriyoruz hem de aslında kıymetli hale getiriyoruz. Genel itibariyle koleksiyonumuzda sürdürülebilir kumaşlar ve aksesuarlar kullandık” dedi.

Bu yılki fetih günü kutlamalarının temasının Arslantepe olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, organizasyonun uluslararası olması dolayısıyla değişik ülkelerde 150’ye yakın akademisyenin katıldığı ve 28 ülkeden katılımcıların olduğu bir etkinlik icra ettiklerini belirterek, "Etkinlikler kapsamında denim kumaşlardan oluşan Arslantepe motifleriyle bezenmiş bir defilemizi yaptık. Defilemizin süreci yine Kervansaray Buluşmalarında başlamıştı. O zaman Türkiye’de büyük ses getirdi. Avrupa’nın farklı ülkelerinde defilemizde icra edildi. Burada modayla sanatın, modayla tarihin buluşması önemli. Denim kumaşlarla gerek bayan, gerek erkek farklı motiflerle yapılmış elbiselerin yer alması da önemli. Bu defilede ki amaçlarının Malatya’nın tekstil kenti olması ve tekstildeki ürünlerinde bu motiflerle hakikaten Türkiye genelinde ve dünyanın değişik ülkelerinde bu motiflerle yapılan elbiselerin ve giyim tarzlarının tanıtılması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Defiledeki koleksiyonların çok başarılı olduğunu dile getiren Vali Hulusi Şahin, sadece Arslantepe figürlerinin kıyafetlere yerleştirilmesi değil aynı zamanda bunun gerçekten bir moda mantığıyla çok başarılı bir şekilde sunulduğunu söyledi.