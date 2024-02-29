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Malatya'da Sivil Savunma Günü kutlandı

YAŞAM 29.02.2024, 15:14
Malatya'da Sivil Savunma Günü kutlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Üyeleriyle bir araya gelerek sohbet eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, Malatya İtfaiyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Beydağı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz depremlerdeki yardımlarından ve tesislerini vatandaşlarımıza açmış olmalarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

Katipoğlu konuşmasının devamında, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi olarak 6 Şubat 2023 depremleri sırasında itfaiye personellerimiz cansiperane bir şekilde çalıştılar. Ailelerini bırakarak enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan ekiplerimiz kendi canlarını hiçe sayarak kurtarma çalışmalarını sürdürdüler. Enkaz altında kalan ekiplerimiz de oldu Allah’a çok şükür can kaybı yaşamadık. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı biran önce nasıl çıkarırız onun çabası içerisinde oldu.

İtfaiye ekipleri sadece yangınlara ve kazalara müdahale etmez. Hayatımızın hemen her yerinde itfaiyecilerim müdahalesini görürsünüz. Örneğin bir köpek veya inek kuyuya düşer itfaiyeci gelir, kurtarır. Parmağa yüzük sıkışır kişi hastaneye gider çıkarılamazsa hastane itfaiyeyi arar ve ‘gelin yüzüğü kesin’ der. Kapınız kilitli kalır, yine itfaiyeci gelir. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Birçok alanda hizmet eden bir teşkilatız. Malatya İtfaiyesi dâhil Türkiye’deki itfaiye ekipleri dünya ve Avrupa ile yarışır haldedir. Malatya İtfaiyesi de Türkiye’nin en iyi itfaiyelerinden biridir. Araç, gereç, ekipman ve nitelikli ekip olarak çok çok iyi bir seviyedeyiz. Dünyada ve Avrupa’da itfaiyecilikte kullanılan tüm araç ve gereçler bizim itfaiyemizde de mevcuttur.

Bütün teşkilatımız ile birlikte çok güçlü bir itfaiyeyiz. İtfaiyecilik alanında vakalara çıkış süresi dünyada ortalama 90 saniyedir, Türkiye’de ise bu ortalama çok daha düşüktür. Bir vaka olduğu zaman veya bir ihbar bize geldiğinde bizler, gündüz 30 saniyede gece de maksimum 60 saniyedir. O nedenle biz itfaiyeciler gece nöbetinde olduğumuzda itfaiye elbiselerimizle uyuruz ve ayakkabılarımızda yatağımızın hemen yanı başında olur. Diyelim ki gece ihbar geldi. Bizim giyinip, kuşanıp buna solunum cihazı da dâhil 20 ila 23 saniye arasında olur.

Malatya’da toplamda 19 şubede hizmet eden bir teşkilatız. Şehir merkezinde 5 şubemiz var. Ana binamız da şehrin tam ortasındadır. Lokasyon olarak baktığımızda Malatya İtfaiyesi,  tüm güzergâhlara ulaşım noktasında eşit mesafededir. Malatya’nın doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde itfaiye teşkilatlarımız var. 14 tane de kırsalda şubelerimiz var. Bütün ilçelerde de itfaiye teşkilatımız var. Malatya şehir merkezinde 5 tane şubemizin oluşunun avantajı, şehir merkezindeki ihbarlara ulaşmamızın maksimum süresi 8 dakikadır.  Ortalama süremizde Türkiye ortalamasının çok daha iyidir, 5 buçuk dakikadır. Bu çok ciddi bir süredir. Yeter ki bizlere ihbar ve adres doğru verilsin” ifadelerini kullandı.

Katipoğlu yaptığı açıklama sonrasında söyleyişiyle katılan Gençlik Merkezi üyelerinin sorularını yanıtladı. Bir üyenin ‘Meslek hayatınız boyunca en unutamadığınız anınız nedir’ sorusuna cevap veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Depremin haricinde çok mutlu olduğumuz anlarımız da oldu, çok yıkıldığımız zamanlar da oldu. O kadar çok unutamayacağımız olaylar var ki bunları saymakla bitmez. 2007-2008 yıllarında Kale ilçesinde bir vatandaşımız kuyuya düşmüştü. Ben aynı zamanda dalgıçlık da yapıyorum. Kuyuya düşen vatandaşımızı çıkaracaktık tabi kuyu yaklaşık 22 metre 8 metre çapında eski toprak bir kuyu. Vatandaşı maalesef kaybetmiştik ama bizim önceliğimiz onu o düştüğü yerden çıkarmak ve ailesine teslim etmek. Eski bir kuyuydu ve teknoloji de bu kadar gelişmiş değildi. İple üzerimdeki malzemelerle kuyuya inmiştim. Kuyunun dibine indiğim zaman kuyunun çok eski olduğunu görünce burada metan gazından zehirlenebileceğim aklıma geldi. Ben metan gazını fark edince arkadaşlarıma beni geri çekmelerini ve boğazımda yanma başladığımı belirttim. Arkadaşlarım da insan gücüyle beni geri çekerken kuyunun sağına soluna değdirdikleri ve o gazdan da etkilendiğim için kendimi kaybetmişim. Beni yukarı çıkardıklarında benim öldüğümü zannetmiş arkadaşlarım. Tabi gözümü açtığımda hastanenin yoğun bakımındaydım. Yani meslek hayatımızda bu tür olaylarla çok karşılaşıyoruz” şeklinde cevap verdi.

Ayrıca Katipoğlu, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürüldüğü günler hakkında da bazı anılarını anlattı.

Son olarak Katipoğlu, “Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. İtfaiye Daire Başkanlığında sizleri ağırlamak isteriz” dedi.

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