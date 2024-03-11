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Malatya'da şiirler kadınlar için okundu

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu ile Malatya Eğitim Bir – Sen Kadın Komisyonu işbirliğiyle ‘Şehrim ve Kadın’ şiir dinleti programı gerçekleştirildi.    MALATYA

YAŞAM 11.03.2024, 16:52
Malatya'da şiirler kadınlar için okundu

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu ile Malatya Eğitim Bir – Sen Kadın Komisyonu işbirliğiyle ‘Şehrim ve Kadın’ şiir dinleti programı gerçekleştirildi.    MALATYA (İGFA) - Malatya Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda Malatya Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, bazı STK’ların kadın komisyonu temsilcileri, Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Nilüfer Aktaş Zontul, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile şiir severler katıldı.

KADINA DAİR BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK

‘Şehrim ve Kadın’ programının açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Nilüfer Aktaş Zontul, “Malatya’da yaşayan hanımefendilere ve beyefendilere kadına dair bir farkındalık oluşturmak istedik. Şiir ve kanun eşliğinde sanatsal yönde kadınlarımızın gönüllerindeki güzellikleri yansıtmaya çalıştık. Şiirlerin ruhlarda bıraktığı hoş bir seda var, onu yansıtmak istedik. Bu güzel programımızın güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Herkesin hayırlı ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmesini diliyorum” dedi.

‘Şehrim ve Kadın’ şiir dinletisi programının sunuculuğunu Dr. Gülcan Yalçın Durmuş’un yaptığı programda kadın şairlerin öz geçmişi okunduktan sonra sahne aldılar.

Programın moderatörü Nilüfer Aktaş Zontul, kadın şairlere sırasıyla şiirlerini okumaları için takdim etti. Şiirlerini okuyan kadın şairler; Öznur Özöncel, İrem Palta, Tuğba Tülin Durdu, İlknur İşcan Kaya, Şenay Ertuğrul, Şule Sarıcı ve Hacer Yeşil birbirinden güzel eserlerini okuyarak gönülleri mest ettiler. Okunan şiirlere kanun ile Gül Karataş destek verdi. Duygu dolu anların yaşandığı programda Gazzeli çocuklarda unutulmadı, duygu yüklü şiirler okundu.  Programın sonunda yine Malatya Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Üyelerinden Sülbiye Kutlu, Sevim Emir ve Abdullah Tunç şiirleri ile programda yer aldılar.

Programın sonunda Malatya AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, “Muhteşem bir gün geçirdim. Şiir ve kitapsever biri olarak yorgunluğumuza ve yoğunluğumuza çok iyi geldi. İyi ki böyle güzel bir program düzenlenmiş, bütün şair kadınlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Program kadın şairlere hediye takdimi sonrası son buldu.

 

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