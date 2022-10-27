Malatya'da semt konaklarına katılım yüksek

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı semt konaklarında eğitim ve atölye çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın çeşitli yerlerinde bulunan 13 semt konağında YKS ve LGS öğrencileri 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlarken, yetişkinlere ve diğer kurslara olan ilgi ise bu yıl da yoğun oldu.

Semt Konakları’nda verilen eğitim ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Murat Kılınç, “Semt Konaklarımızda 2022-2023 eğitim faaliyetlerine başladık ve devam ediyoruz. Malatya’nın çeşitli yerlerinde iki merkez ilçemize bağlı 13 semt konağımızda Büyükşehir Belediyemiz kendi öğretmenlerinin hazırlamış olduğu kursların dışında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzle beraber de çeşitli kurslar açıyoruz. Bünyemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim kurslarımız var. Bu kurslar YKS ve LGS kursları. Şu anda bu kurslara kayıt sayımız 1.250 kursiyerin üzerinde. LGS kurslarımızda devam ediyor. Bu kurslara kayıt sayımız da şu anda 500’ün üzerinde" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Murat Kılınç, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da geçen yıla oranla desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.