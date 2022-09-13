Malatya'da 'sanatsal' renklilik

“Malatya Renkleniyor” projesiyle kentteki cadde ve sokaklar duvar resimleriyle renkleniyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen yerler ile duvarlara İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören Güzel Sanatlar Bölümü Resim Öğretmenliği öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında, sanatsal çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla görüntü kirliliği oluşturan yerler ve duvarlar güzel bir görünüme kavuşuyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiren öğrenciler, Malatyalıları da sanatla buluşturuyor. Malatya’nın birçok yerinde öğrenciler tarafından yapılan duvar resimleri görenleri hayran bırakıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Fikret Vurucu, şehrin birçok cadde ve sokağında yapılan çalışmalar olduğunu belirterek, "Battalgazi Devlet Hastanesinin duvarında da çalışmalarımızı yaptık. Malatya’nın yeni yerleşim yeri olan Gelincik Tepesi yolunda çalışmalar yaptık. Yine Yeşiltepe güzergâhında çalışmalar yaptık. Şehrimizin birçok yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.