Malatya'da sağlık çalışanlarına 'yurt' bağışı

Deprem felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için geniş çaplı bir yardım operasyonu sürdüren Arçelik, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçları için yurt bağışladı.MALATYA (İGFA) - Arçelik, depremden etkilenen bölgelere gıda, hijyen ve barınma ihtiyaçları için destek olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Koç Holding’in Topluluk şirketleriyle birlikte 4 farklı şehirde kurduğu ve 20 bin kişinin yaşayacağı konteyner kentlerin yapımına destek olan Arçelik, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanlarının kalması için iki binadan oluşan yurt bağışladı. Malatya İnönü Üniversitesi merkez yerleşkesinde yer alan yurtların toplam 550 yatak kapasitesi bulunuyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları yurdunun açılışı Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve aralarında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer’in de bulunduğu Arçelik üst yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Hastane çalışanlarımızın depremden sonra bu yurtlarda barınmaları sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesinde kritik bir rol oynamıştır. Örneğin; 6 Şubat depremlerinden sonra 27 karaciğer, 38 kemik iliği nakli yapılmış, 2023 yılı toplam karaciğer nakli sayısı 67, kemik iliği nakli ise 57’ye ulaşmıştır. Depremden sonra onkoloji bölümlerine başvuran hasta sayısı 2352’dir. Depremden sonra evleri hasarlı olan 1270 sağlık çalışanımız hastanemizde barınmıştır. Kısacası bu iki yurt binasının alınarak sağlık çalışanlarımızın kullanımına tahsis edilmiş olması büyük önem arz etmektedir. Koç Topluluğuna, ülkemizin en güzide markaları Arçelik ve Beko’ya en zor zamanımızda bize en büyük katkıyı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise, özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacının karşılanması da kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bölge insanımızın sağlık hizmetini gereği gibi alması için sağlık çalışmalarımız ve ailelerinin barınma sorununun önceliklendirilmesi zaruret. Organ naklinde uluslararası tanınırlığı olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarımızın barınma sıkıntılarının çözümüne bir nebze olsun katkı vermek için Arçelik ve Beko marka ekiplerimiz hızla harekete geçti. Gerek Covid gerekse deprem dönemi çalışmaları için kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.