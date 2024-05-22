Malatya'da peyzaj çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yazlık mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini, kendi bünyelerindeki parklarave yeşil alanlara dikmeye başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Malatya ve çevresinde bulunan park, refüj ve kavşaklarındüzenlenmesiile ilgili yapılan çalışmalarda yazlıkpeyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belirlenen desenler çerçevesinde dikilen mevsimlik yazlık çiçekler, park, refüj ve kavşaklarda şehrin peyzaj düzenlenmelerine katkısunuyor. Malatya’yı özellikle deprem sonrası hemşehrilerimizin de beklenti ve talepleri doğrultusunda daha iyi bir görünüme kavuşturmak amacıylabüyük bir titizlik gösteren Park ve Bahçeler Dairesi ekipleriçiçek ekimlerini tamamladıktan sonra çiçeklerin otla mücadelesi, sulaması ve diğer bakımlarını da aksatmadan yapıyor. Yaz hazırlık süreci için yapılan çalışmalar, Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.