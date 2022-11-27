Malatya'da pastacılık kursu ev ekonomisine katkı sağlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı içerisinde Kernek Külliyesi ve Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde eğitim ve atölye çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen pastacılık kursuna katılarak meslek sahibi olan ev hanımları aynı zamanda ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, kurslarda yaklaşık 90 öğrencinin eğitim aldığını belirterek, "Öğrencilerimiz hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bu kursumuza katılan öğrencilerimiz kurs sonunda alacakları belge ile ileriki zaman diliminde kendilerine iş yeri açma imkânı bulabilecekler" dedi.

Pastacılık kursu hakkında yapılan işlerle ilgili konuşan Gastronomi Eğitmen şefi Emine Özcan ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Özcan, pastacılık adına uygulamalı olarak tatlı ve tuzlu olmak üzere bütün pasta çeşitlerini yaptıklarını belirtirken, kursiyerlerden Sevda Körükmez ise, açılan pastacılık kursundan dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Kursiyerlerden Yeliz Küçükaslan da, kendisine bir iş yeri açmak istediğini belirterek, "Burada kurs sonunda aldığım belgeler sayesinde iş yerimi açacağım” dedi.