Malatya'da öğrenciler satrançta akıl teri döktü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki eğitim merkezleri arasında Satranç Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvada öğrenciler kıyasıya yarıştı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğüne bağlı Melekbaba Semt Konağında Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğüne bağlı Kernek Külliyesi Eğitim Merkezi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Yeşiltepe Semt Konağı, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Salköprü Semt Konağında eğitim alan öğrenciler arasında Satranç Turnuvası düzenlendi.

Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Melekbaba Semt Konağında gerçekleşen turnuvalarda öğrenciler kıyasıya yarışırken sosyalleşme imkânı da buldu.Ayrıca dereceye giren öğrencilere ödülleri kurum yöneticileri tarafından takdim edildi.

5 ve 6. sınıflararasında düzenlenen turnuvada birinci Eşref Esad Altaca (Melekbaba Semt Konağı ) ikinci Yiğit Ali Dönmezer (Özalper Semt Konağı) üçüncü Lütfü Emir Satılmış(Salköprü Semt Konağı )olurken, 7 ve 8. sınıflar arasındaki yarışmada birinciEdanur Erbaş (Melekbaba Semt Konağı ) ikinci Halil İbrahim Yavuz (Yeşiltepe Semt Konağı ) üçüncü ise Musa İnalkaç ( Kernek Külliyesi Eğitim Merkezi )oldu.