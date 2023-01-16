Malatya'da MASKİ kanlarını bağışladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü personelleri, Malatya Kızılay Şubesi’nin kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve personeller katıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Aydoğdu, “Öncelikle kan bağışı yapan arkadaşlarımıza ve Kızılay’dan gelen ekibe çok teşekkür ediyorum. Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu sebeple sürekli kan bağışında bulunmak gerekiyor. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Kızılay bu konuda çok başarılı bir şekilde görevini yerine getiriyor. Buradaki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kan bağışının önemine değinen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise, “Yaklaşık 6 ay önce Kızılay yine kurumumuza gelmişti. MASKİ olarak ekip arkadaşlarımız bu konuda duyarlı yaklaşıyorlar. Mesai arkadaşlarımızla birlikte kan bağışında bulunduk. Kan bağışı toplumsal bir olaydır. Herkesin bu kampanyaya bilinçli bir şekilde katılması gerekiyor. MASKİ ailesi olarak kan bağışını her zaman önemsiyoruz. Kızılay’ımıza ve tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.