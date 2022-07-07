Malatya'da 'Kayısı Festivali' tüm renkleri buluşturacak

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımlarıyla bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayası Festivali basın toplantısı yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Beydağı Tabiat Parkında Basın Mensuplarıyla bir araya geldi.

Beydağı Tabiat Parkında gerçekleştirilen basın toplantısında basının toplumun duyu organlarından biri olduğunu belirten Başkan Gürkan, festivalin 21 Temmuz günü Hükümet Konağının orada başlayacak olan kortej yürüyüşü ile şehrin tüm düşünce, fikir renklerinin orada buluşacaını söyledi.

Kuru Kayısı üretiminin yüzde 80’ninin üretiminin yapıldığı Malatya'da kayısının katma değer olarak katkısının da arttırılmasının hedeflendiği festivalde, birlik ve beraberlik mesajı da vereceklerini söyleyen Başkan Gürkan, "Tabi ismi Kayısı Festivali, kayısı altın madeni. Bu altın madeninin altında biz mesajlar veriyoruz. Elbette ki biz kayısıyı vurgulayacağız. Kayısı bizim markamız. Ama bunun altında biz çok daha büyük şeyler söyleyeceğiz. Malatya gerçekten önemli bir şehirdir. Malatya sadece burada yaşayan 800 bin insanın şehri değil. Malatya geçmişiyle, günümüzle ve geleceğiyle büyük bir kültürün, medeniyetin ve iddialı şehridir. Dolayısıyla Malatyalılar pek çok doğru işi, başarılı hamleyi yaptılar. Bunu kutlamanın zamanı geldi diye düşünüyoruz" diye konuştu.