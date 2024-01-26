Malatya'da kar mesaisi

Perşembe günü gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, Malatya kırsalında özelikle ilçelerde etkili olurken, Meteoroloji tarafından önceden yapılmış olan uyarılar nedeniyle gerekli tedbirleri alan ve ekipleri hazır bekleten Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına anında başladı.MALATYA (İGFA) - Kar yağışıyla birlikte tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde an itibariyle kapalı yol bulunmuyor.

Acil durumlara karşı tedbirlerini alan ve ekiplerini hazır bekleten Büyükşehir Belediyesi, buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yolları açık tutmak amacıyla kar küreme çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgelerde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat aralıksız şekilde çalışmalarına devam ediyor.

An itibariyle Malatya genelinde kapalı yol bulunmazken, 450 personel ve 240 iş makinesi karla mücadelede etkin bir görev alıyor. Büyükşehir Belediyesi olası kar yağışının artması ile birlikte mevcut personel ve araç sayısını iki katına kadar arttıracak.

Kar yağışının devam etmesinden dolayı ekipler açılan yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler aynı zamanda merkezde kaldırım temizleme çalışmalarını da yoğun bir şekilde yapıyor.