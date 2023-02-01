Malatya'da kadınlara 'savunma' eğitimi

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Kadın Meclisi Üyelerine savunma sporları hakkında bir eğitim programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut; Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak savunma sporu ile ilgili bir eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Günümüzde kadınların uğradığı şiddet hat safhaya ulaştığına dikkati çeken Bulut, "Gerek eşlerinden gerek sokaklardan uğradıkları şiddete veya tacizlere karşı ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor” dedi.

Bugünün bir başlangıç olduğunu ifade eden Saliha Bulut, “İnşallah bu sporun devamı da gelecek.Hanımlar bu konuda ne yapmasını gerektiğini bilirlerse daha az zarar göreceklerdir. Bu proje kapsamında bizlere destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımıza ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde bizlere savunma sporu konusunda eğitim veren hocamıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde görevli olan Muhammet Gülşen ise, son zamanlarda kadınlara yönelik şiddetin artığını üzülerek ifade ederek, erkeklerin bu tür haberlerden oldukça rahatsız olduğunu ve şiddetin biran önce son bulması gerektiğini söyledi. Gülşen, “adın Meclisi üyelerine Aikido nedir, nerelerde kullanılır konusunda bilgiler verdiklerini belirterek, "Bu konuda tanıtım amaçlı Malatya Kent Konseyi ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz bir projemiz oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Programa katılan Kadın Meclisi Üyeleri savunma sporlarına karşı ilginin artması gerektiğini ve her kadının bu konuda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.