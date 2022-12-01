Malatya'da kadınlara kilo vermenin püf noktaları anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından başlatılan“Obezite ile Mücadele” kapsamında üyelere düzenli beslenme, düzenli kilo verme konusunda bir bilgilendirme konferansıverildi.MALATYA (İGFA) - Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlisi Diyetisyen Sümeyye Fırat ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut; “Her yıl yaptığımız gibi Sağlıklı kilo verme ilgili programımızı devam ettiriyoruz. Kadınlarımızı sağlıklı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışma neticesinde belirlenen süre içerisinde doğru beslenerek en çok kilo veren üyelerimizi çabalarından dolayı ödüllendirmek istedik”dedi.

Diyetisyen Sümeyye Fırat; “Sağlıklı kilo kontrolü nedir nasıl sağlanır neler yapmamızı bir şekilde medyadan, internetten, çevremizden duyuyoruz. Sürekli bunun mücadelesini veriyoruz. Fakat burada bazen yanlışlara düşebiliyoruz, yanlış yöntemler kullanabiliyoruz, Bunun önüne geçmemiz lazım” dedi.

Diyet programlarını kendimize bir yaşam tarzı haline getirmek zorunda olduğumuzu ifade eden Fırat, Yetersiz beslenme veya aşırı beslenme sonucu önemli hastalıklar ile karşılaşabileceğimizi bundan dolayı diyet programlarına uyma konusunda hassa davranmamız gerektiğini söyledi.

Program sonunda Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri Diyetisyen Sümeyye Fırat’a konu ile alakalı çeşitli sorular yönelterek sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.